Lula da Silva: “La mentira no puede ser una forma de hacer política”

Más de 23 mil comunicadores y comunicadoras compartieron un encuentro virtual con Lula da Silva y con integrantes de la coalición por Brasil de la Esperanza.

Por Mariángeles Guerrero y Francis Lopes



A 12 días de las elecciones el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) y sus aliados se preparan para la segunda vuelta presidencial que se disputará el próximo 30 de octubre. Combatir las fake news y el miedo que se quiere imponer desde el bolsonarismo para evitar la salida masiva a las calles, son los ejes principales de esta campaña para convocar a les indecises y para conquistar la democracia.

El candidato presidencial por el PT, Luiz Inacio Lula da Silva, fue el orador principal del encuentro al que se sumaron más de 23 mil personas vinculadas a la comunicación y en el que también estuvieron presentes la senadora y excandidata presidencial Simone Tebet y el candidato electo a diputado por Sao Paulo por el PSOL, Guilherme Boulos, entre otras y otros dirigentes políticos. Boulos afirmó que “estas son las elecciones más importantes desde el fin de la dictadura” y que “estamos ante una encrucijada democrática”.

En la reunión, que se extendió por algo más de una hora, Lula admitió que la del 30 de octubre es “una elección muy difícil” y llamó a les participantes a rebatir las mentiras de la derecha con propuestas: “Es importante dar a conocer nuestro programa de gobierno, es necesario que coloquemos ante cada crítica una propuesta para que el pueblo sepa las iniciativas positivas que hicimos y que vamos a hacer”. Para el dirigente, la campaña de Bolsonaro así como su desgobierno, está basada en la mentira: “la mentria no puede ser una forma de hacer política” acusó. De esa manera, el dirigente petista convocó a enfrentar al negacionismo y al fascismo que se intenta implantar en Brasil: “Bolsonaro no está solo, está ligado a una corriente de extrema derecha del mundo”, afirmó.

Por su parte, Simone Tebet, ex candidata a presidenta de Brasil por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) que brindó su apoyo a Lula a las pocas horas de conocerse el resultado de la primera vuelta, expresó: “Estoy en la campaña por esta segunda vuelta desde el día en que salió el resultado de la primera. Tomamos una decisión a favor de Brasil, porque hay una opción para seguir el camino de la democracia. No hay dos candidatos democráticos: Lula es un presidente democrático y Jair Bolsonaro significa todos retrocesos civilizatorios que tenemos que combatir”. La actual senadora por Mato Grosso del Sur pidió hacer llegar a les electores “el gobierno deshumano y deshonesto que representa Bolsonaro”, que ataca a las mujeres y mancha la imagen del país impidiendo las inversiones internacionales.

A su turno, Gleisi Hoffmann saludó a “las y los comunicadores que luchan por la democracia y los derechos de la población”. La primera presidenta mujer del Partido de los Trabajadores señaló que “esta no es una elección normal: nuestro adversario no discute proyectos para el pueblo, miente y ataca todo el tiempo y quiere ganar una elección basada en la mentira. Quien gana con mentiras, gobierna con mentiras y el pueblo va a sufrir. Por eso es muy importante esta vuelta electoral. No es un juego, es el futuro de Brasil”.

Hoffmann también informó que el PT estuvo reunido ayer con el Superior Tribunal Electoral dialogando específicamente sobre la campaña de fake news que el Partido Liberal lleva adelante. “No son hechos aislados, es algo muy organizado con un grupo de 40 personas que discuten, organizan y difunden mensajes falsos de forma ordenada. Eso es lo que vamos a enfrentar, para llevar la verdad al pueblo brasileño”, puntualizó la dirigenta.

En la reunión también estuvo Manuela D’Avila, periodista y ex diputada federal, que manifestó: “La militancia tiene que estar animada, vencimos en el primer turno y ahora es el momento de conquistar los votos de quienes no piensan igual que nosotros y que tienen dudas sinceras sobre lo que vamos a hacer. Frente a las fake news hay que organizarse y responder rápidamente. Otro punto es que no sintamos miedo, que usemos nuestras calcos, nuestras banderas. Ellos quieren instalar un clima de miedo pero la forma de contrarrestar eso es estar más numerosamente en las calles”.