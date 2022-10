Ediane María. Empleada doméstica y candidata a diputada 

Ediane María es candidata a diputada estadual por el PSOL en San Pablo. Es una mujer negra, integrante de la comunidad LGTBIQ+, madre de 4 hijos y empleada doméstica. En su cuerpo lleva la lucha que grita desde su remera: “luche como una empleada doméstica”.

Por María Eugenia Waldhüter

Traducción: Lira Reyes

Ediane, sonríe y se emociona cuando habla de su candidatura, pero sobre todo por su trayectoria militante en el Movimiento de Trabajadorxs Sin Techo (MTST), por eso evoca a Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, cuando dice que su candidatura no es solamente de ella sino de las organizaciones y las manos que trabajan para que en estas elecciones se le pueda poner fin al fascismo en las urnas. Para eso llevan adelante propuestas para el pueblo negro, las mujeres, la comunidad LGTBIQ+ y los sectores más empobrecidos de las periferias de Sao Paulo. El derecho a la ciudad, a la vivienda digna, a una alimentación saludable, al empleo y a una vida libre de violencias para las mujeres y las personas LGTBIQ+

Te vimos en el último acto de campaña de Lula en San Pablo con una remera que decía “Luche como una empleada doméstica” ¿Qué significa luchar como una empleada doméstica y dar esa lucha como candidata a diputada?

Yo estaba con esa camiseta, porque soy la primera empleada doméstica que va a ocupar ese espacio, que va a luchar por ese espacio, y entendiendo nuestras necesidades como trabajadoras domésticas. Somos la mayoría de la población brasileña, representamos el 5 por ciento del PBI nacional, y por otro lado, somos una clase no es valorada, más bien olvidada. Entonces, es una lucha por los derechos y por entender que quienes están en esos lugares, son mujeres negras en su gran mayoría y son madres jefas de hogares, y son principalmente pobladores de las periferias, que trabajan en el centro y que viven segregadas en la periferia, no tienen derecho a comprar su casa y viven en varios lugares. Yo por ejemplo, vivo en el fondo de la casa de mi ex-suegra, no tengo casa propia, lucho en el MTST y eso me rescató. Soy una migrante del Sertão de Pernambuco, madre sola de cuatro hijos, LGTB y trabajé mi vida entera como empleada doméstica. Entonces son varias luchas que estamos dando a lo largo de nuestras vidas. Vivo hace más de 20 años en el estado de San Pablo y vine a trabajar aquí como niñera, como empleada doméstica, siguiendo el mismo ciclo de mi madre, que trabajó en Pernambuco toda su vida como trabajadora de casas de familia, después se volvió niñera, y después la niña que ella cuidó en Pernambuco, vino a cuidar a los hijos de ella aquí en San Pablo. Cuando llegué a San Pablo imaginé que iba a hacer mi último año de magisterio, que iba a ser profesora en algún momento de mi vida y que en el final del año iba a volver a Pernambuco e iba a decirle a mi mamá que iba a hacer otra cosa, y que iba a conseguir darle una mejor vida a mi familia que aún vive en el Sertão de Pernambuco. No fue eso lo que pasó, yo estoy aquí hace más de 20 años, y no conseguí volver a Pernambuco, con el salario que gané mi vida entera, nunca conseguí ahorrar y reservar un dinero para viajar. Entonces, traer ese protagonismo con una propuesta tan fundamental y entender que las empleadas domésticas en este país están en el tercer lugar de ranking de trabajadores más contratados, sin embargo es un trabajo invisibilizado, un trabajo donde no existe un control, si el patrón te llama y quiere darte 20 reales por tu trabajo, depende de tus necesidades, si vas porque es mejor ganar esos 20 reales o no tener nada en ese día.

Nosotros construimos el Estado de San Pablo, el nordeste construyó el Estado de San Pablo, y aquí los lugares donde estamos en la periferia no tenemos cubiertas las necesidades básicas, el transporte nos deja muy lejos, son lugares que para nosotras las mujeres que salimos de madrugada a tomar el micro para ir a trabajar, implica pasar por calles oscuras. Entonces es traer esa lucha por el derecho a la ciudad. ¿Cuál es la ciudad que quiero? Llegó un momento de mi vida que con mis 4 hijxs no podía salir de mi casa en el fin de semana porque no tenía para pagar el pasaje, y tampoco hay pasajes gratuitos para que la gente pueda salir los fines de semana y feriados. Terminas teniendo que estar dentro de casa, y la gran mayoría de la gente en nuestros barrios no tiene una cancha de deportes, de recreación, con actividades culturales, ni cines, ni teatros, ni Sarau, el Pronto-Socorro (unidad de emergencia de salud) tampoco está en nuestros barrios. Las escuelas no están cerca de nuestras casas, es una desigualdad tremenda en el estado más rico del país. Entonces hoy estamos en esa disputa, es posible avanzar y colocar nuestras propuestas. Entonces Ediane María representa miles y millones de voces que fueron silenciadas, que fueron olvidadas y marginalizadas, y muchas veces las personas dicen “si no estudió o no triunfó en la vida, es porque no quiso”. ¿Pero qué es triunfar en la vida? Yo quiero que mi casa sea mejor, quiero que en el barrio donde vivo haya saneamiento básico, tenga una cancha/campo para jugar al fútbol, tenga Sarau, tenga cultura, tenga un Pronto-Socorro (servicio de salud) cerca, tenga una escuela cerca, tenga una guardería funcionando tiempo completo, ese es el barrio que queremos. Ese es el lugar que yo hoy reivindico y es de extrema importancia que la gente luche por él. A lo largo del tiempo hemos visto varios candidatos ocupar esos espacios en época de elecciones pero después se olvidan de la gente. Yo quiero esas mejoras, yo soy de aquí y quiero que vengan esas mejoras para nosotros, para todos nosotros. Entonces no es una candidatura mía, solo mía, es una candidatura de varios movimientos, está hecha de varias manos que creen. Entonces ocupar esa legislativa va a ser el primer momento. El (partido) PSDB está en el estado de San Pablo hace más de 30 años, son ellos los que mandan y gobiernan, tanto que la gente dice que son la “máquina” del PSDB, que no sale de ahí, tienen 94 diputados, apenas 18 son mujeres y solo 5 son negros, ¡5!, donde la gran mayoría de la población son personas negras, pero apenas 5 están en la asamblea legislativa. Entonces además de lo simbólico se trata de reivindicar nuestros derechos, somos la mayoría y queremos hablar desde dentro también, ¿qué es lo que la gente quiere? Es una disputa de proyectos y es disputa de presupuesto.

¿Cuáles son las principales propuestas de tu proyecto?

Lo primero que tiene que ocurrir en esa asamblea es llamar a una reunión con los movimientos, para escuchar a cada uno de ellos, y debatir qué es lo que cada movimiento quiere y ver qué podemos hacer juntos. Lo primero es escuchar a los movimientos más antiguos, que fueron protagonistas inclusive del “Fuera Bolsonaro”, que lucharon, que fueron la contención de la gente para que la desgracia y la miseria no fuera mayor. Entonces en primer lugar, escuchar a los movimientos, yo soy de MTST y nuestras propuestas por el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, reivindicar ese espacio; traer una comisaría (policía) de atención especial a las mujeres, porque en la pandemia estalló el número y crecieron en un 500% los casos de violencia dentro del hogar, y esa violencia estaba ocurriendo con mujeres de la periferia, con mujeres negras, y esas mujeres no tenían acceso a denunciar en la Comisaría de la Mujer (Delegacia de Atendimento à Mulher). La “Delegacia de la Mujer” en Brasil, atiende de lunes a viernes en horario comercial, siendo que la violencia ocurre en la noche, en los fines de semana, y esa misma comisaría no está en la periferia, donde estamos las mayores víctimas de violencia dentro de los hogares. Ese equipamiento no está en la periferia, y si estuviese, automáticamente esa violencia va a disminuir. Entonces esa acogida… hemos sido olvidadas! Entonces queremos hacer varias cosas, queremos cambiar el mundo. Pero la “Delegacia de la Mujer”, tiene que llegar. Además, tenemos un proyecto de “Cocinas Solidarias”, combatir el hambre, porque un pueblo con hambre no piensa, entonces las Cocinas Solidarias es un proyecto nuestro, que vamos a llevar al Congreso nacional y al parlamento en San Pablo, es necesario que se torne política pública. Incluso Lula fue a una Cocina nuestra en Santander, y él quedó encantado, porque la cocina solidaria es alimentación totalmente gratuita. El proyecto surgió en 2020 y se concretó en el 2021, en la pandemia, porque llegó un momento que el gobierno decía que no tenía dinero, y nosotros fuimos con mucha solidaridad juntando cosas, cada uno fue donando alguna cosa, y comenzamos a llevar canastas básicas, pero llegó un momento que no teníamos cómo entregar los porotos crudos, teníamos que entregar los alimentos listos, cocidos, porque las personas no tenían gas. Aquí en Brasil fue una tragedia, más allá de la pandemia, existieron lo que decimos, varias pandemias: la falta de acceso, falta de todo, falta de políticas públicas, sociales, porque el ser humano fue olvidado. En un contexto donde no teníamos dinero, fuimos a contramano y dijimos, vamos a luchar e hicimos esa gran red, entregamos canastas básicas, más de 60 toneladas de canastas básicas, y después no tuvimos cómo entregar más canastas básicas, e hicimos cocinas solidarias para entregar la alimentación lista, y hasta ahora estamos con 34 Cocinas Solidarias que entregan alimentación gratuita, no pagas ni un real por esa comida… y Lula quedó así ¡Caramba! ¿cómo funciona eso? ¿cómo se mantiene? y le explicamos! y él dijo, vamos a luchar para que se vuelva política pública. El primer punto es terminar con el hambre del pueblo.

Al escucharte resuenan de alguna forma las palabras de Francia Márquez que, además de ser vicepresidenta de Colombia, le habla a la región en la lucha antiracista. Por eso entendemos que esta elección es muy importante para Brasil pero también lo es para América Latina, porque detener el fascismo es clave para todos los países de nuestra región. ¿Coincidís con eso?

Pienso que para mi candidatura Francia es impresionante. Yo tuve el placer de conocer a Francia Marquez en San Pablo y después en Río de Janeiro, y una cosa que me marcó fue que dijo “no sirve sólo ganar, ganar es el primer paso, si yo gano y no consigo levantar a esas mujeres negras, mover esa base de la sociedad, yo no hice nada”. Francia celebró ver tantas candidaturas negras, y ella dijo “¡Caramba! eso es lo que yo quiero para el mundo. Que América Latina realmente se levante y dé el protagonismo para las mujeres negras, que ocupen espacios, hay que derrotar a la máquina del PSDB, hay que derrotar a Bolsonaro y al bolsonarismo en las urnas. Estamos recibiendo varios ataques a nuestras vidas, inclusive a nuestras existencias, varias personas están muriendo en nuestro país por defender su ideología, y decir: yo quiero volver a comer, yo quiero volver a sonreír, yo quiero volver a vivir. Estamos siendo atacados con una cobardía, que lógico es un gobierno que vá y en todo momento reafirma eso! puedes matar, puedes disparar a las cabezas. Y ahora finalmente estamos viendo esa esperanza, vino Francia Marquez, con esa esperanza desde Colombia.

No tenemos tiempo para tener miedo, todo el miedo, todo el terror, todo el pavor que ellos ya cometieron contra nuestras vidas. Tenemos que “ocupar” nuestro protagonismo, para decir ¡es posible! Cuando veo mujeres negras que están en la misma condición que yo, que son empleadas domésticas, y ellas dicen “¿usted es empleada doméstica y está siendo candidata?” yo les digo que sí, y se sorprenden, y vamos juntas. Y les brillan los ojos, porque es posible ocupar esos lugares que por tanto tiempo fueron ocupados sólo por personas blancas, es posible, la política está hecha para mi, para personas que pasan hambre, para una empleada doméstica. Me dijeron en el centro de San Pablo que primero debería estudiar antes de ser candidata, y yo le dije que cuando esa persona sea capaz de mantener a 4 hijos con un salario mínimo, y lograr que una hija vaya a estudiar a la universidad federal, ahí usted viene a hablar conmigo. ¿Quiere hablar de economía?, hable con una empleada doméstica, ¿quiere hablar de violencia doméstica?, hable con una mujer negra de las periferias. ¿Quiere hablar de cómo una persona LGTBIQ sufre violencias y todo tipo de ausencias? hable con ellxs, ¿quiere saber qué política pública se necesita para una persona en situación de calle?, hable con ellxs también, son las mejores personas para hablar.

Mi voz es la voz de millares de personas que no pudieron tener esa voz, tenemos espacio para hablar, para usar y ocupar esos lugares, y derrotar al bolsonarismo, derrotar la máquina del PSDB en el estado de San Pablo. Hoy es nuestro gran día, vamos a derrotarlos en las urnas.

Fotos: Julianite Calcagno y María Eugenia Waldhüter