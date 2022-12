Tras la destitución de Pedro Castillo, las calles en Perú volvieron a llenarse de personas que reclaman un cambio profundo en la política peruana. Hasta el momento de redacción de esta nota, al menos dos manifestantes habían sido asesinados por las fuerzas represivas.

Para entender mejor lo que ocurre, charlamos con la artista antirracista y feminista, Daniela Ortiz, quien se encuentra en Cusco, una de las ciudades donde hay un Paro Generalizado.

Por Maru Waldhüter, Camila Parodi y César Saravia / Foto Cobertura Wayka Perú

¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido en estos últimos días en Perú?

Lo que estamos viendo, desde hace tres días, es el desenlace de la respuesta que tiene la derecha, el fujimorismo, el poder político y el poder mediático, en relación a la elección de Pedro Castillo. Una elección que fue hecha a través del voto popular de la mayoría de los peruanos y peruanas, y no fue aceptada por todos estos poderes. En un primer momento se dedicaron incluso a acusar y judicializar a ciudadanos que simplemente habían sido miembros de mesa, acusándolos de, supuestamente, haber hecho un fraude. En esa situación, el ataque, de boicot al gobierno, y a la ciudadanía que eligió a Pedro Castillo como presidente no ha cesado. Han habido varios intentos de vacancia, han habido distintos ataques, procesos de lawfare y de judicialización. No solamente a Pedro Castillo, sino a todos ministros y cargos políticos que estuviesen cerca de él. Por ejemplo, el jefe del partido con el que Pedro Castillo entró al gobierno, Perú Libre, Vladimir Cerrón, tiene más de 16 procesos de manipulación del sistema legal, para generar una situación de persecución política mediante lo que entendemos como un lawfare. Una estrategia que, también, se ha extendido a los familiares. Hay que recordar que la hija de Pedro Castillo estuvo detenida preventivamente con una manipulación absoluta de los marcos legales para poder generar una situación de hostilidad hacia él.

Además de toda la manipulación mediática que hemos visto, con las mentiras que han quedado absolutamente impunes, que buscaban este fin: sacar a Castillo, y no solamente sacarlo del poder, sino encarcelarlo. Esto también es un acto de aleccionamiento a la población. Para que ninguna persona de clase trabajadora, ninguna persona que venga del campo, ningún maestro rural, ningún sindicalista como lo es Pedro Castillo se atreva siquiera a postular y a ganar una elección. Porque lo que están haciendo es aleccionar a gran parte del país. Creo que, también, es muy importante entender lo que está sucediendo en la región, el poder imperialista está perdiendo poder. Nuestros hermanos latinoamericanos también han escogido a candidatos izquierda. como puede ser en el contexto de Colombia con Petro, Lula ganando en Brasil, Boric en Chile y distintos países como Venezuela y Cuba que continúan con gobiernos izquierda donde la amenaza es constante. En el contexto peruano, ahora se está criminalizando de una manera brutal a las personas que están protestando en los medios de comunicación. Ya hay dos personas asesinadas por la policía, uno de ellos de 15 años. Creo que esto tiene que ver, también, con una situación de pérdida de poder por parte de los Estados Unidos y los poderes imperialistas en el contexto latinoamericano, con la reciente elección de mandatarios y mandatarias izquierda en la región.

¿Qué pasa con Perú Libre como fuerza política luego de que el propio gabinete de Castillo se haya desmarcado diciendo que intentó un golpe?

Perú Libre, producto de la situación de constante ataque mediático, de los distintos procesos de judicialización, no solamente el líder del partido, Vladimir Cerrón, sino a muchos de sus cargos, están también en una situación de descomposición. Como muchos otros sectores de la izquierda han cometido muchísimos errores en cómo lidiar con la presión política mediática y sobre todo judicial, por parte del poder. En este momento están tomando la postura de apoyar al profesor Castillo, están tomando la postura de denunciar que lo que está pasando es un golpe de Estado, y están llamando, también, a que se tomen las calles como se está haciendo. En este momento, por ejemplo, en Cusco, hay un paro generalizado, están las carreteras cerradas, el aeropuerto de la ciudad de Arequipa ha sido tomado por manifestantes, los vuelos nacionales están siendo cancelados y, al menos en la zona del sur del Perú, hay un acato generalizado que el partido de Perú Libre está respaldando, después de haber cometido, y lo digo en general en toda la izquierda, y otras personas que provienen de otros partidos políticos, que han estado atacando el presidente o incluso votando para su vacancia. Pero ahora si hay un consenso de que lo que estamos viviendo es un golpe de Estado por parte de la derecha y del fujimorismo.

Compartías en redes que la familia de Castillo fue desalojada de la Casa de gobierno llevando sus cosas en bolsas y que esto era lo que querían las elites ¿Por qué es necesario considerar la dimensión racista en medio de este proceso de crisis política e institucional que vive Perú desde hace tantos años?

La situación de Castillo tiene que ver con un ejercicio del racismo a un grado absolutamente exacerbado por parte de los medios, de comunicación, de las élites criollas, de la derecha y el fujimorismo que no aceptan que un maestro, campesino y sindicalista esté en el poder. Se ha querido humillar no solamente a Castillo, por ejemplo, relacionadolo con animales. Era cotidiano en los medios de comunicación, incluso en fiestas y matrimonios de gente de la élite, ver disfraces que hacían alusión a Castillo como un burro. Sino que también eso se extendió también a otras figuras como la de Vladimir Cerrón, otro hombre de provincia líder del partido Perú Libre, que también se lo animalizado de manera constante a nivel mediático. Incluso, desde parte de ciertos sectores de la denominada “izquierda caviar”, que está más vinculada Europa o que desea ser como ella. El nivel de racismo que hemos visto, también, tiene que ver con una disputa no solamente de controlar en el sentido de la representación de que un hombre del campo y maestro rural ocupe el poder, sino también, tiene que ver con una una disputa por controlar y mantener una estructura racista colonial de la sociedad peruana qué es lo que realmente estamos viendo. La pelea es de un país que está diciendo “no queremos más estás formas de explotación”, “no queremos más este orden racista colonial” y por eso se ha votado Pedro Castillo y a su programa. La élite no acepta esa elección y está aplicando todas las estrategias de violencia que vienen del fujimorismo. Mucho de lo que estamos viendo ahora viene de la misma escuela de control de la dictadura fujimorista que se hizo de los medios de comunicación que, además, tienen un nivel de racismo absolutamente exacerbado, no solamente contra el presidente sino contra su familia. Esa imagen que ha indignado a gran parte del país, viendo su familia siendo humillada, sacando sus pertenencias, es la imagen que las élites estaban buscando.

Las organizaciones indígenas y campesinas llamaron a un paro por tiempo indeterminado ¿Te parece que la gente permanecerá en las calles hasta que Boluarte de una señal en favor de las demandas?

Uno de los principales pedidos es no solamente que Dina Boluarte deje el poder, y que deje este acto golpista, sino que se cierre el Congreso. Este es un pedido que ya se estaba haciendo desde la población a Pedro Castillo, incluso antes que el propio Castillo tomara la decisión que, en parte, fue en respuesta al pedido popular. A su vez, se está pidiendo que se inicie un proceso Constituyente y hay un consenso generalizado por parte de la gente que está tomando las calles que es necesario este proceso. Porque con la Constitución de la dictadura fujimorista no podemos ir a ningún lado. También se está pidiendo que Dina Boluarte y todos los cargos políticos asuman su responsabilidad de los asesinatos ocurridos en el día de ayer y de toda la represión policial que no solamente se ha llevado la vida de un menor de edad de 15 años, sino que, también, han dejado a otra menor de edad sin un ojo producto de todo esta violencia. Tienen que responder ante estas decisiones que ha tomado y que han llevado a este grado de violencia. Es muy importante la liberación del presidente Castillo que está encarcelado por leyes y manipulaciones de las normativas que son inaceptables. La población está en contra y está pidiendo que se libere al profesor Castillo. Además de su restitución como presidente, porque el proceso de vacancia ha sido absolutamente ilegal incluso entre los marcos jurídicos impuestos por las élites y su detención también es absolutamente arbitraria. Por eso el consenso generalizado que pide que el presidente sea restituido y vuelva a ocupar su cargo.

