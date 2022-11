Brasil: ante la incertidumbre, alguna certeza. Derrotar al fascismo es urgente

Llegó el día. Hoy es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y Luiz Inácio “Lula” da Silva (PT), dos veces presidente, es el favorito de la historia, las calles, las redes y las encuestas para vencer. Hay solo un modelo que propone vivir con derechos. Algunos datos sobre una contienda que se definirá voto a voto.

Cobertura Nosotres Sim! desde Brasil | Fotos: Julianite Calcagno desde São Paulo

Derrotar el modelo fascista de Jair Bolsonaro hoy está entre las metas del pueblo brasilero que acudirá a las urnas para derrotarlo. Es que hoy es la segunda vuelta electoral en Brasil y más de 156 millones de brasileros y brasileras están convocades a los puestos de votación en los 26 Estados del país y el Distrito Federal de Brasilia para definir quién será el próximo presidente de la República y la economía más grande de la región.

Además de la oportunidad histórica de quitar el poder a Jair Bolsonaro y debilitar su plan sistemático de odio y violencias sobre mujeres, LGBTIQ+, personas empobrecidas y racializadas, se define hoy la representación política en 12 Estados (Alagoas, Amazonas, Bahía, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo y Sergipe); que votarán nuevamente para gobernador/ a ya que ningúna candidatx logró la mayoría suficiente el 2 de octubre.

“Vira” voto a voto, la calle y ¿qué dicen las últimas encuestas?

Si bien la falla de las encuestas de opinión fue uno de los datos sobresalientes de la primera vuelta electoral, las mismas siguen formando parte de los titulares de los grandes medios en Brasil. Mientras, en las calles y las redes, la militancia del frente amplio que conformó el Partido de los Trabajadores (PT) y quienes luchan contra el fascismo social, trabajan el “voto a voto” para torcer la decisión de quienes optaron por Bolsonaro el 2 de octubre y también por impulsar a votar por Lula a quienes no fueron.

La última encuesta de Datafolha, da cuenta de un 49% de intención de voto para Luiz Ignacio “Lula” da Silva, mientras que Jair Bolsonaro (PL) tiene un 44 %. Es importante mencionar que, según la encuesta Atlas, las alianzas que realizó el dos veces ex presidente en defensa de la democracia con Simone Tebet y Ciro Gomes (cuarta y tercero en cantidad de votos el pasado 2 de octubre respectivamente), le significarían a Lula da Silva que un 70% de electorxs de Tebet y un 51% de Gomes lo votarían.

Lula da Silva es el elegido entre quienes reciben hasta un salario mínimo, las personas que profesan la religión católica y las mujeres. Mientras que Bolsonaro entre las personas que profesan la religión evangélica, varones y quienes reciben a partir de dos salarios mínimos. Un mapa que parece simplificar una sociedad atravesada por el desgobierno.

“Caminhada por la vitória”. Avenida Paulista. 29.10.2022

¿Cómo se vota?

En el país más grande de América Latina, el voto es electrónico desde 1996. Se usa una máquina donde les votantes digitan el número que representa la fórmula elegida, sin que medie papel de ningún tipo. El voto es obligatorio y únicamente es optativo para jóvenes de 16 y 17 años y mayores de 70. A su vez, según el informe realizado por People Dispatch y Brasil de Fato, las mujeres conforman la mayor parte del electorado; son más de 8 millones y representan el 51,1% de la población brasileña y el 53% del electorado.

Los Estados con más peso electoral

El Estado de Sao Paulo es clave para los resultados. Es el colegio electoral más grande del país (34 millones de personas), la primera economía y es seguido por Minas Gerais y Río de Janeiro, también territorios en disputa. En la primera vuelta, Sao Paulo eligió en un 47% al actual presidente, mientras que Lula da Silva fue votado por el 40%.

Sin embargo en Minas Gerais, da Silva se impuso con el 48.29% ante Bolsonaro que obtuvo 43.60%. El dato es que desde los comicios de 1989, el candidato más votado en ese Estado también fue el ganador a nivel nacional. Si bien el candidato del PT se impuso en la primera vuelta, el mandatario brasileño impulsó una fuerte campaña de cara al balotaje sumado a que el gobernador reelecto, Romeu Zema (Partido Novo, tendencia libertaria), oficializó su apoyo al actual Presidente.

Lula da Silva junto al candidato a gobernador de Sao Paulo, Fernando Haddad. 29.10.2022

Cómo fue el último debate presidencial entre Lula y Bolsonaro

A dos días de las elecciones, los candidatos debatieron por más de dos horas en la cadena de TV, Globo. La moderación estuvo a cargo de William Bonner, periodista de esa señal y quien se manifestó en su momento a favor de la prisión ilegal de Lula da Silva. Fue una de las últimas oportunidades de ambos candidatos para hablar con el electorado del primetime y mostrar sus habilidades retóricas; y aunque Bolsonaro se dirigió de manera más directa y con un tono de alta provocación hacia Lula, este último optó -la mayoría del tiempo- por hablar más a cámara y dirigirse de forma empática al pueblo brasilero.

Relaciones Internacionales

Lula: “Brasil era el gran protagonista internacional”

El dos veces presidente, Lula da Silva, llevó la conversación varias veces a la política exterior y de integración, una de sus 13 propuestas para un “Brasil de esperanza”. Acusó al actual presidente, Jair Bolsonaro, de “aislar” al país y no tener una agenda de integración con el mundo, a lo que su oponente le reprochó el acercamiento de a Cuba, Venezuela y Argentina, y señaló un acuerdo con Rusia por la adquisición de fertilizantes y el avance en el pacto con la Unión Europea. Una temática clave para la región.

Derechos Humanos

Bolsonaro: “Vos no respetas la Constitución”

Sobre el eje Constitución, Bolsonaro llevó la atención del debate a la ocupación de tierras por parte del Movimiento Sin Tierra (MST), y acusó a Lula de no respetarla y permitir esas ocupaciones, a lo que Lula respondió “cuando los Sin Tierra ocupan una tierra improductiva, el que dijo si la tierra era improductiva o no, el que la expropió fue un organismo del gobierno que se llama INCRA entonces no veo nada malo”; y agregó que en sus 8 años de gobierno puso a disposición 51 millones de hectáreas de tierra para lxs “sin tierra” o para pequeños productores, que son prácticamente 4 millones de medianos pequeños productores (…) que producen el 70% de los alimentos en Brasil. “Estas personas realmente producen para Brasil y van a producir mucho más”, concluyó.

Vale recordar, además de los dueños de las empresas de armas y del negocio con la fe de las personas, los del agronegocio son quienes más aportan a la campaña de Bolsonaro.

Modelo de desinformación

Lula: “Este comportamiento loco está gobernando Brasil Hace 4 años”

Lula se disculpó ante quienes asistieron al debate en reiteradas ocasiones por las respuestas de su adversario, “Este comportamiento loco está gobernando Brasil hace 4 años, todos saben de sus reiteradas ofensas, agravios hacia las mujeres, indígenas, quilombolas y periodistas. Imaginaba que iba a realizar propuestas a futuro”, dijo.

“Caminhada por la vitória”. Avenida Paulista. 29.10.2022

*

Hoy es un día histórico. La victoria de Lula es necesaria y urgente. Porque más allá del margen de acción que tendrá ante la presión de grupos conservadores y antidemocráticos, es el único gobernante que permitirá que de forma paralela, desde abajo y colectivamente, emerjan orgullosos proyectos y liderazgos políticos de izquierdas, feministas, antirracistas y socioambientales para la reconstrucción y el derecho a los derechos en Brasil. Hoy el pueblo está llamado a ser protagonista y vencer.

“Caminhada por la vitória”. Avenida Paulista. 29.10.2022